Leitfaden zum Umgang mit Gewalt in der Obsorge präsentiert

Das Justizministerium sowie Expertinnen aus dem Kinder- und Frauenschutz haben am Freitag einen Leitfaden für Familienrichterinnen und -richter zum Umgang mit Gewalt in Obsorge- und Kontaktrechtsverfahren präsentiert. Die Richtlinie wurde zwei Jahre in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe erarbeitet, ist allerdings nicht verpflichtend. Das soll dann in Zukunft die Reform des Kindschaftsrechts regeln, sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bei einer Pressekonferenz.

Ziel des Leitfadens sei der Schutz von Kindern gegen alle Formen von Gewalt - neben physischer auch psychische Gewalt. Auch Gewalt gegen wichtige Bezugspersonen, wie etwa die Mutter, werden genauso schlimm empfunden, wie gegen das Kind selbst. Die Justiz will mit dem Leitfaden ein standardisiertes und koordiniertes Vorgehen in diesem sensiblen Bereich schaffen. Die Richtlinie soll vor allem junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Gerichten und in der Familiengerichtshilfe ansprechen und Hintergrundwissen vermitteln. Außerdem werde die Handreiche auch anderen im Bereich des Kinderschutzes tätigen Organisationen, wie etwa Kinderschutzzentren, psychosozialen Beratungsstellen, Frauenhäusern der Familiengerichtshilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Kinderschutzzentren, psychosozialen Beratungsstellen, Frauenhäusern, Gewaltschutzzentren oder der Polizei zur Verfügung gestellt.

Erste Fortbildungsveranstaltungen zu dem Leitfaden werden laut Zadic ab Februar starten. Ein erster Termin wird am Oberlandesgericht Graz abgehalten. Weder die Richtlinie noch die Schulungen sind verpflichtend, das soll in Zukunft die Reform des Kindschaftsrechts bieten, das derzeit politisch verhandelt werde. Das soll dann Pflegschaftsverfahren, Obsorgeregelungen, Familienverfahren und auch das Thema Gewalt umfassen, kündigte Zadic an. "Das könnte noch etwas Zeit in Anspruch nehmen."

Eine höheren Stellenwert sollen bereits jetzt mit der Richtlinie für Familiengerichte der Kinderbeistand bekommen. Das ist ein psychosozial geschulter Begleiter mit viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. "Im Justizministerium wollen wir, dass der Kinderbeistand möglichst häufig in Anspruch genommen wird", deshalb sei das in dem neuen Leitfaden auf festlegt worden, wann es ratsam sei, einen solchen herbeizuziehen, erklärte Zadic. Der Kinderbeistand sei "ein wichtiges Instrument" und eine "schonende und altersangemessene Begleitung", mit deren Hilfe das Gericht die "Stimme des Kindes" bei ihrer Entscheidung miteinbeziehen könne, sagte Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der Kinderschutzorganisation "Die Möwe". "Da erleben wir auch einen Paradigmenwechsel, der uns sehr gut gefällt."