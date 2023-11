"Leistbares Leben": Dornauer gegen "Denkverbote", aber reserviert

Die SPÖ-Bundespartei unter Babler hatte am Montag ein "verfassungsrechtlich verankertes Recht auf ein leistbares Leben für alle Menschen in Österreich" in Form eines Staatsziels gefordert. So soll eine "staatlich garantierte Preisstabilität (maximal 2 Prozent Preissteigerungen pro Jahr) für Güter, die zur Befriedigung der Grundbedürfnisse dienen, in der Verfassung verankert werden". Umfasst sein sollen Lebensmittel, Mieten, Kredite für Eigenheime, Strom, Wärme und Wasser. Als Sofortmaßnahme forderte die SPÖ zudem ein Einfrieren der Mieten und ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

Harsche und launige Kritik an Bablers Vorstoß war zuletzt vom Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger gekommen. "Was kommt als Nächstes? Schreiben wir dann auch den monatlichen Nachweis von Schnitzelessen in die Verfassung?", sagte dieser.

Mit dem handfesten Thema "leistbares Wohnen" hatte sich indes Dornauer am Freitag im Vorfeld der Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus beschäftigt und Expertinnen und Experten zu einem "Wohnbau-Symposium" eingeladen. "Es ist deutlich geworden, welche große Komplexität dieses Thema hat", erklärt der rote Wohnbaureferent Dornauer nach dem rund dreieinhalbstündigen Symposium. Man habe über "moderne Wohnformen" diskutiert sowie nachgedacht, wie eine "günstige und nachhaltige Sanierungsoffensive" vonstatten gehen könne, so der Landeshauptmannstellvertreter.