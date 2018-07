Lehrlings-Abschiebungen: Schwarzer Gegenwind für Türkis

Ali Wajid ist nur einer von vielen, denen das gleiche Schicksal droht. Allein: Sein Fall beschreibt bestens, warum sich die Regierung derzeit mit Gegenwind aus den eigenen Reihen plagt.

Der 23-Jährige, der seit drei Jahren in Österreich lebt, absolviert in einem Salzburger Lokal eine Kellnerlehre; er verdient sein eigenes Geld, spricht gut Deutsch, hat Freunde. Dennoch wartet er auf seine Abschiebung – er hat, Integration hin oder her, kein Anrecht auf Asyl. Was das Problem dabei ist? In Österreich sind 18.000 Lehrstellen unbesetzt, viele davon in sogenannten Mangelberufen – darum sorgen die 300 anstehenden Abschiebungen von gut integrierten Lehrlingen für veritable politische Dissonanzen – selbst innerhalb der ÖVP.