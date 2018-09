Lehrling angezeigt: Anschober fordert Konsequenzen für FPÖ

Integrations-Landesrat Anschober beschreibt die Situation des Aslywerbers im "Morgenjournal" so: "Dann steht er plötzlich in den Zeitungen und wird als Verdächtiger geführt." Es sei auch "problematisch für die betroffene Region, weil viele, die ihm begegnet sind, wussten nicht: Ist da vielleicht etwas dran?" Und das habe sein Schützling "selbstverständlich gespürt". Dieser habe ja auch nicht gewusst, wie so etwas in einem Rechtsstaat wie Österreich ausgehen kann.

FPÖ sieht Verantwortung Anschobers

Die FPÖ wiederum beharrt laut Ö1 auf ihrem schon gestern geäußerten Standpunkt, Anschober selbst habe den Lehrling in Misskredit gebracht. Dieser sei ein "Opfer der Fahrlässigkeit des Herrn Anschober", ließ Gudenus gestern verlauten. Man habe die Informationen von der Facebook-Seite des grünen Landesrats "eins zu eins dem Verfassungsschutz weitergeleitet". Dieser sei dafür verantwortlich, welche Facebook-User auf seiner Seite verlinkt würden.