Leak im U-Ausschuss? Leichtfried kritisiert ÖVP

Gestern, Donnerstag, wurde im U-Ausschuss zur Ibiza-Causa ein Leak bekannt: Gregor Adamovic, Oberstaatsanwalt bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, war als Auskunftsperson geladen und legte einen Bericht der SOKO Tape vor, der seiner Behörde anonym zugespielt wurde.

Der anonyme Schreiber warnt die Behörde, dass das Papier zwecks dirty campaigning gegen die WKStA auch an Medien gegangen sei. Das Papier trägt offenbar ein Wasserzeichen der ÖVP und soll aus den U-Ausschuss-Akten stammen.

Die Opposition kritisiert die Türkisen nun scharf: Für SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried zeige sich, „welch Geistes Kind die türkise ÖVP ist“. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sah darin eine „neue Dimension türkiser Niedertracht“.

"Versuch, die WKStA zu desavouieren"

Deutsch erinnerte in einer Aussendung an ein Hintergrundgespräch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit Medienvertretern, indem dieser die WKStA kritisiert hatte. Kurz habe damals von Roten Netzwerken in der Justiz fabuliert und der WKStA vorgeworfen, Daten illegal weiterzugeben, so Deutsch: „Wie sich heute herausstellt, war es die ÖVP selbst, die Daten leakt, um es der WKStA in die Schuhe zu schieben“.

Dem Versuch, die WKStA zu „desavouieren“, müsse vehement begegnet werden, so Leichtfried bei eine Pressekonferenz am Freitag. Er zeige jedenfalls, dass die ÖVP offenbar mit parlamentarischer Demokratie und Moral „nicht viel am Hut hat“. Der Wähler werde „entsprechend“ reagieren, meinte der SPÖ-Vizeklubchef.

Gerstl: "Aufklären, statt neue Skandale zu erfinden"

Indes zieht ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl eine "ernüchternde Bilanz" zum U-Ausschuss, der nun in die Sommmerpause geht. Die Befragungen werden im September fortgesetzt.

„Wir sind in diesen U-Ausschuss gestartet, um das Ibiza-Video, den FPÖ-Skandal rund um Strache und Gudenus sowie die Arbeit der Bundesregierung während der Koalition mit der FPÖ zu kontrollieren", sagt Gerstl, der findet, der derzeitige Verlauf widerspreche dem massiv.

Die SPÖ und die Neos seien aufgefordert, sich "den am Tisch liegenden Skandalen zu widmen, anstatt selbst welche zu erfinden". Derzeit sei das Bild, dass es ihnen um "rein persönliche und gegenseitige parteipolitische Anfeindungen, Unterstellungen und Untergriffigkeiten" gehe. Besonders die Neos hätten den Ibiza-U-Ausschuss "zur Theaterbühne für ihr ÖVP-Bashing gemacht".