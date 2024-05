Laut NGO: Österreichs Milliardäre verdoppeln alle 7 Jahre ihr Vermögen

Beginnend mit einem Steuersatz von 1 Prozent über 5 Millionen Euro (die reichsten 0,3 Prozent) steigt das Attac-Modell in 4 Stufen (zwei Prozent für Vermögen zwischen 50 und 100 Millionen und fünf Prozent für Vermögen bis zu einer Milliarde) bis auf 10 Prozent für Vermögen über 1 Milliarde Euro an. Eine niedrige Vermögensteuer von ein bis zwei Prozent könne "der aus dem Ruder laufenden Vermögenskonzentration" kaum entgegenwirken.

Durch dieses Modell könne der Staat laut Attac jährlich 22 Milliarden Euro einnehmen und den Anteil vermögensbezogener Steuern am gesamten Steueraufkommen von derzeit 1,4 Prozent auf etwa elf Prozent steigern - ein Wert, den etwa Kanada, Großbritannien oder die USA aufweisen.

Sehr niedrige Vermögenssteuern in Österreich

Die Vermögenskonzentration sei in Österreich schon heute größer als in jedem anderen westeuropäischen Land. Die Reichsten würden dabei eine wirtschaftliche und politische Macht ohne jegliche demokratische Kontrolle besitzen. "Zahlreiche Beispiele und Chats zeigen, wie die Reichsten ihre Interessen durch Lobbying, den 'Einkauf' von (Ex)-Politiker*innen, Parteispenden, Medienmacht, Finanzierung von 'Denkfabriken' oder Korruption durchsetzen - und zwar auf Kosten der Mehrheit", so Lingnau.

Als Folge dessen würden sich immer mehr Menschen von demokratischen Prozessen, Institutionen und politischem Engagement abwenden oder antidemokratische Kräfte unterstützen. Steuert die Politik nicht dagegen, werde sich allein das Vermögen der reichsten zehn Österreicher und Österreicherinnen in den nächsten zehn Jahren von 110 auf rund 320 Milliarden Euro verdreifachen.