Laut, links, sozialdemokratisch: Wo sind Österreichs Kühnerts?

Ein Name drängt sich im Zuge der Kühnert-Debatte sogleich auf: Julia Herr. Die 26-jährige Chefin der Sozialistischen Jugend sagte im KURIER-Interview ebenfalls, „dass wir derzeit in einem Wirtschaftssystem leben, das nicht demokratisch funktioniert“. Konkret wünscht sich Herr neben einem staatlichen Rückkaufsrecht für privatisierte Unternehmen etwa staatliches Mehrheitseigentum an kritischer Infrastruktur (Strom- und Wasserversorgung, Telekommunikation) und Investitionen in den „Aufbau einer grünen Industrie“.