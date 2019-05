SPD und ihre inneren Konflikte: Gefangen im alten Dilemma

Gedämpfte Erwartungen

Katarina Barley betritt die Bühne. Sollte sie auch zu denen gehören, die sich wegen der Kühnert-Debatte um den Wahlkampf sorgen, lässt sie sich nichts anmerken. In einem Interview mit der Welt verteidigt sie ihn („Die Jusos haben schon immer polarisiert. Junge Menschen haben das Recht alles zu hinterfragen, was anderen selbstverständlich erscheint“) und spricht von einer „unsachlich geführten Debatte“. Gleichzeitig weist sie daraufhin, man wäre sich in der SPD einig, dass theoretische Diskussionen keine konkreten Probleme lösen.

Barley-Thesen wird man in Bad Segeberg also keine hören, dafür eine Bewerbungsrede. Ihre Mutter sei Deutsche, der Vater Brite und der Partner ein Holländer, aufgewachsen ist sie in Trier, nahe der französischen Grenze. „Ich bin Europäerin mit jeder Zelle meines Körpers“, ruft die 50-Jährige den Menschen zu. Sie schlägt den Bogen von Brexit und Digitalisierung zum Klimaschutz, beantwortet Publikumsfragen – vor allem von lokalen SPD-Politikern.

Die Stimmung ist gut, Barley hat es einfach. Dass sie das Ergebnis von Martin Schulz 2014 (27,3 Prozent) übertrifft, erwartet in der SPD kaum jemand. In Zeiten, wo die Partei zwischen 15 und 17 Prozent pendelt, sei man froh, wenn das Ergebnis bei der Europawahl über dem Bundestrend liege.

Wo sie ihr Kreuzchen macht, weiß Irmgard aus Bad Segeberg noch nicht. Die 80-Jährige gönnt sich mit ihrer Nachbarin eine Zuhörpause am Brunnen. Katarina Barley findet sie zwar sympathischer als im Fernsehen, aber seit Helmut Schmidt hätte die SPD ohnehin keine guten Leute mehr gehabt. Aber der junge Mann, sein Name ist entfallen („Heißt er Dennis oder Kevin?“), solle ruhig mal weiterkämpfen.