Landesregierungen: Im Süden Österreichs regiert die Große Koalition

In der Steiermark war die SPÖ bis 2015 Erste und stellte den Landeshauptmann. Franz Voves übergab diesen Posten schon 2015 der ÖVP - und deren Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer holte sich bei der Wahl am 24. November triumphal Platz 1 zurück. Aber er blieb dem alten Partner treu: ÖVP und SPÖ werden wieder zusammen regieren. Für Schwarz-Blau gab es nur eine relativ schwache, für Schwarz-Grün gar keine Mehrheit im Landtag.

In Vorarlberg verlängerte ÖVP-LH Markus Wallner nach Zugewinnen beider Parteien nach der Wahl am 13. Oktober die 2014 aufgenommene Zusammenarbeit. Schwarz-Grün ist mittlerweile die häufigste Koalition: Neben Vorarlberg waren auch schon die ÖVP-Landeshauptmänner in Tirol ( Günther Platter) und Salzburg ( Wilfried Haslauer) 2018 dabei geblieben - wobei in Salzburg, mangels schwarz-grüner Mehrheit, NEOS zu ihren ersten Regierungsehren kamen.

In den anderen Ländern zeigen die vier etablierten Parteien alle sonst noch möglichen Varianten: In Oberösterreich verloren die langjährigen Partner ÖVP und Grüne 2015 die Mehrheit, seither regiert dort ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer zusammen mit der FPÖ. In Niederösterreich braucht die ÖVP keinen Partner, verteidigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 2018 doch die Mandatsmehrheit. Sie schloss aber Arbeitsübereinkommen mit SPÖ und FPÖ - den beiden dank Proporz in der Landesregierung vertretenen Parteien.

Die beiden "Flügel" der SPÖ bilden sich in den beiden Koalitionen im Osten ab: Rot-Blau im Burgenland - und Rot-Grün in Wien. Große Anzeichen für einen Wechsel sind nicht auszumachen. Wobei freilich die Frage ist, ob die Mehrheiten erhalten bleiben. Beide SPÖ-Landeschefs hoffen auf ein Ende der roten Abwärtsspirale - und ein Plus zu den bescheidenen Ergebnissen aus 2015. Damals als wählten nur 39,59 Prozent der Wiener und 41,92 Prozent der Burgenländer rot.

Ob es im Burgenland eine zweite rot-blaue Periode gibt, hängt entscheidend davon ab, ob die FPÖ aus der Ibizagate/Spesenskandal-Abwärtsspirale herauskommt. Büßt sie wieder an die zehn Prozentpunkte (wie bei NR-, Vorarlberg- und Steiermark-Wahl) ein, wird sich Landeshauptmann Doskozil wohl einen neuen Partner suchen müssen. Denn wenn die SPÖ nicht sehr stark zulegt, reicht es dann nicht mehr: 2015 kamen SPÖ und FPÖ zusammen auf 56,96 Prozent und 21 (der 36) Mandate.

In Wien konnten SPÖ und Grüne 2015 ihre Mehrheit - mit 54 der 100 Mandate - nur relativ knapp verteidigen. Die Chancen auf eine dritte Periode sind aber groß - können doch die Grünen auch in Wien wieder mit kräftigem Plus rechnen. Und auch SPÖ-Bürgermeister Ludwig hofft, dass sich das Blatt für die Sozialdemokraten wieder wendet.

Die aktuellen Landesregierungen:

. BURGENLAND:

SPÖ-FPÖ seit 2015

LH Hans Peter Doskozil/ SPÖ seit 2019

KÄRNTEN: SPÖ-ÖVP seit 2018

LH Peter Kaiser/ SPÖ seit 2013

NÖ Absolute ÖVP, Arbeitsübereinkommen mit SPÖ und FPÖ/2018

LH Johanna Mikl-Leitner/ ÖVP seit 2017

OÖ:ÖVP-FPÖ seit 2015

LH Thomas Stelzer/ ÖVP seit 2017

SALZBURG: ÖVP-GRÜN-NEOS ab 2018

LH Wilfried Haslauer/ ÖVP seit 2013

STEIERMARK: ÖVP-SPÖ (zuvor SPÖ-ÖVP) seit 2005

LH Hermann Schützenhöfer/ ÖVP seit 2015

TIROL:ÖVP-GRÜN seit 2013

LH Günther Platter/ ÖVP seit 2008



VORARLBERG: ÖVP-GRÜN seit 2014

LH Markus Wallner/ ÖVP seit 2011

WIEN:SPÖ-GRÜN seit 2010

LH Michael Ludwig/ SPÖ seit 2018