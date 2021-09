Landeshauptmann Stelzer für alle Koalitionen offen

Wie eine vom oö. ÖVP Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer zuletzt wieder ins Spiel gebrachte - und von der oö. FPÖ als rechtlich nicht machbar erachtete - Sicherungshaft, ausgestaltet sein könnte, "muss man dann sehen", allerdings könne man "verurteilte Straftäter, die eigentlich abgeschoben werden sollten, ja nicht irgendwie in unsere Gesellschaft hineinsickern lassen", so Stelzer. Auch die Idee, die Familienkarte an Sprachkenntnisse zu koppeln, "werden wir weiter forcieren".

Handlungs- und vor allem Investitionsbedarf sieht er in den kommenden Jahren im Öffi-Ausbau: "Gerade in den Stoßzeiten ist unser ÖV an der Grenze dessen, was er aufnehmen kann". Man dürfe aber auch im Straßenbau "nicht mit Tunnelblick" agieren, es werde "in einem großen Bundesland wie Oberösterreich immer auch die Straße geben müssen", will er auch von der Idee einer Linzer Ostumfahrung nicht abrücken. Dass das oö. Klimaticket mit 695 Euro vergleichsweise teuer ist, hänge damit zusammen, dass Oberösterreich ein Flächenbundesland sei. Dennoch sei es "eine massive Vergünstigung gegenüber jetzt".

Ermittlungen gegen Parteifreunde

In der Justiz-Debatte, in der Stelzer zuletzt Mäßigung eingemahnt hatte, sei "jetzt wieder Beruhigung eingekehrt. Klar ist, die staatlichen Institutionen müssen nicht nur akzeptiert werden, sondern auch ihre Arbeit machen können." Gleichzeitig sei "eine Anklage aus unserer Sicht kein Grund, dass Sebastian Kurz nicht Bundeskanzler sein könnte und kein Mensch rechnet mit Verurteilung".

In seinen Landespartei hat Stelzer aber bereits mit einer Politikeranklage zu tun - ein ÖVP-Bürgermeister steht wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht, bewirbt sich aber erneut als Ortschef. Das erstinstanzliche Urteil wird erst nach der Wahl fallen. "Der Rechtsstaat muss arbeiten können. Er ist aus dem Landtag ausgeschieden. Er ist auch nicht mehr auf der Landtagsliste", so Stelzer. Es gebe "sehr klare Regeln in Österreich", wie bei Verurteilungen mit öffentlichen Ämtern umgegangen werde. "Er behauptet seine Unschuld und ich hoffe, das kann er auch entsprechend vor der Justiz beweisen."