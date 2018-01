Landbauer spaltet Strache-Kurz

Woche für Woche die gleiche Prozedur: Vor der routinemäßigen Ministerratssitzung treten Regierungsvertreter – im Idealfall Kanzler und Vizekanzler – im Kanzleramt vor die Medien, um eine (sehr) kurze Wortspende über die aktuellen Vorhaben abzugeben. Der Polit-Sprache mächtige nennen dies "Doorstep".

Doch diesmal war es anders, Kanzler Sebastian Kurz zog ungewohnt lange und scharf vom Leder.

Der Grund dafür ist der Nazi-Skandal um den FPÖ-Spitzenpolitiker Udo Landbauer. Erstmals nahm Kurz diesen direkt ins Visier und empfahl den Freiheitlichen – wie zuvor Justizminister Josef Moser – de facto einen Rauswurf Landbauers: "Ich für meinen Teil weiß, was ich hier tun würde – aber es ist nicht meine Entscheidung", sagte der ÖVP-Chef.

Im Nachsatz erinnerte der Kanzler an den letztjährigen Skandal um Jungschwarze, die im Internet antisemitische Witze gerissen haben (siehe rechts): "Es gab solche Fälle in der Jungen ÖVP, die Betroffenen habe ich selbstverständlich alle ausgeschlossen." Kurz sprach erstmals auch von einer gemeinsamen Verantwortung der gesamten Regierung in puncto Nazi-Aufklärungsarbeit der FPÖ. Wohl mit ein Grund dafür: Am Montagabend soll es ein Gespräch zwischen Kurz und Erwin Pröll (der den Kanzler im KURIER-Gespräch an dessen Verantwortung in dieser Causa erinnerte) zu diesem Thema gegeben haben.

Strache mauert weiter

Die Frage, ob Kurz mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) über die Zukunft Landbauers rede, bejahte Kurz knapp: "Das können Sie sich vorstellen". Für Kurz, das zeigt diese eindeutige Wortmeldung, ist im Fall Landbauer offenbar eine rote Linie überschritten.

Damit stößt der Kanzler bei seinem Vize allerdings immer noch auf taube Ohren: Keine halbe Minute nach der scharfen Kurz-Ansage gen Landbauer trat Strache an exakt dieselbe Stelle, um das exakte Gegenteil zu sagen: Strache sehe "auf gar keinen Fall" einen Anlass für einen Rauswurf des umstrittenen Niederösterreichers. Vielmehr noch: Die Verantwortung im Landbauer-Skandal liege nicht beim FPÖ-Mann, sondern bei dessen Burschenschafter-Kollegen, behauptete der FPÖ-Chef. Laut einem Regierungs-Insider verteidigt Strache seinen langjährigen Bekannten auch intern laufend und wortreich.

Strache habe zudem nichts dagegen, wenn Landbauer ein Regierungsamt in Niederösterreich übernähme – dies sei, so der Vizekanzler, "in der niederösterreichischen Landesgruppe" zu klären. Gefragt nach "roten Linien" sagte Strache: "Ich habe immer, wenn rote Linien überschritten wurden, hart durchgegriffen. Das ist in diesem Fall aber nicht gegeben."

>>> Viele Hürden, um schlagende Burschenschaft aufzulösen