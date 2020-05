Land der Lügner?

Hierzulande wollten Rot-Schwarz es diesmal ganz anders und super-raffiniert angehen: Geheime Kabinettspolitik wie zu Kaiserzeiten bis der Pakt steht. Und Verkündigung ex cathedra wie einst im Vatikan. Das Kunststück ist bislang nur den rot-schwarzen Reformzwilligen vor drei Jahren in der Steiermark gelungen. Sie verhandelten tatsächlich wochenlang hinter verschlossenen Türen, ohne dass nur ein Halbsatz nach außen drang – um dann auf einen Schlag mit radikalen Reformplänen zu überraschen.

Wiens Regierungszwillinge haben sieben Wochen nach der Wahl einen riesen Scherbenhaufen produziert. Ihre Vasallen haben das Schweigegebot ignoriert. Vor und hinter den Kulissen wurde jeden Tag eine andere Milliarden-Zahl bei der Vermessung des Budgetlochs rapportiert. Der Rest an Vertrauen in die da oben wurde so zertrümmert, dass bald nichts mehr übrig bleibt: Vier von fünf Österreichern sind überzeugt, dass die Regierung vor der Wahl bewusst gelogen oder zumindest unangenehme Wahrheiten verschwiegen hat, so eine OGM-Umfrage für den KURIER. Die große Mehrheit will so auch nicht mehr glauben, dass, wie jüngst verkündet, bis 2018 „nur“ 24 Milliarden Miese im Budget drohen.

Auch wenn es Piefke-Phobiker nicht gerne hören: Das Land braucht dringend mehr deutsche Tugenden: Gründlichkeit statt Schlamperei; breite öffentliche Debatten statt erkauften Wohlwollens für billige Medienpropaganda, die längst wirkungslos verpufft; offene Information statt hinterhältiger Intrigen: Was tun mit den Milliarden-Hypotheken in der Hypo und anderen „Bad Banks“? Was tun mit dem explodierenden Zuschussbedarf für die Pensionen? Was tun mit dem zweifelhaften Ruf, dass Österreich in mageren Zeiten nach wie vor Förderweltmeister ist? Fünf weitere Jahre Augen zu und durch führen schnurgerade Richtung Abgrund.