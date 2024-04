42 Jahre im Bürgermeisteramt: "Nicht viel mehr als zehn Sonntage frei gehabt"

13 Listen sind bei der Bürgermeisterwahl in Innsbruck angetreten - das klingt aus Wählersicht wie schierer Luxus. In Salzburg hatten viele Wähler de facto keine Wahl: In 31 von 119 Gemeinden - also mehr als einem Viertel - gab es nur einen Kandidaten fürs Bürgermeisteramt.

Was die Frage aufwirft: Ist der Job so unattraktiv?

Einer, der ihn mit Abstand am längsten gemacht hat, ist Georg Bantel aus Möggers, Vorarlberg. 1980 war er der jüngste Bürgermeister Österreichs, bei seinem Abschied 2022 war er der längstdienende.

Im KURIER-Interview erklärt der 68-Jährige, warum der Job für ihn ein Traumjob war.