Länder beraten zu Testkapazitäten, Gecko analysiert Omikron-Lage

Auch zwischen den Feiertagen behalten die Experten die Corona-Lage im Auge. Heute, Montag, finden gleich zwei große Besprechungsrunden zum Thema statt.

Bereits am Montagnachmittag tritt das Beratungsgremium "Gecko" wieder zusammen, um die aktuelle Lage neuerlich einzuschätzen. Neue Verschärfungen sind diesmal aber nicht zu erwarten. Indes wird untertags auch ein Test-Gipfel abgehalten,

Bei einer Sitzung der Gecko (Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination) gibt es eine Lagebesprechung zur Omikron-Variante. Neue Verschärfungen sind diesmal nicht zu erwarten.

Bei einem Test-Gipfel wird unter Einbindung unter anderem der Labor-Betreiber erörtert werden soll, wie bundesweit ein effektives rasches Testangebot zur Verfügung gestellt werden kann.

Testkapazitäten in den Ländern

Start der Sitzung zur Teststrategie war um 10 Uhr, neben Vertretern der Labore nehmen auch die beiden Gecko-Spitzen, Generalmajor Rudolf Striedinger und die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit Katharina Reich teil, ebenso Thomas Starlinger (Covid-19 Future Operations Clearing Board).

Mit am Tisch sind darüber hinaus Vertreter der Bundesländer, der Bundesbeschaffungs GmbH sowie des Justiz- und des Verteidigungsressorts, hieß es am Montag auf APA-Anfrage seitens der Gecko-Kommission.

Der Gipfel soll dazu dienen, den Ist-Stand in Sachen Testkapazitäten festzustellen und zu erheben, welche Möglichkeiten des Ausbaus bestehen.

Gecko-Empfehlungen an Regierung

Um 17 Uhr ist dann eine Sitzung der Gecko-Kommission angesetzt, bei der die Corona-Lage neuerlich eingeschätzt werden wird. Beide Sitzungen sind als rein interne "Arbeitssitzungen" geplant, Informationen an die Öffentlichkeit sind für Montag nicht geplant.

Sollte Gecko Empfehlungen aussprechen, so richten sich diese an die Bundesregierung, die dann gegebenenfalls darüber entscheidet und allfällige Neuerungen wohl erst in den kommenden Tagen verkünden wird. Striedinger und Reich stehen jedenfalls in "stetigem Austausch" mit der Bundesregierung, hieß es seitens der Kommission.

Frühere Sperrstunde gilt ab heute

Zuletzt tagte die Gecko-Kommission am Dienstag vergangener Woche. Wegen der sich aufbauenden Omikron-Welle wurden seitens des Gremiums Verschärfungen ab dem 27. Dezember empfohlen, etwa eine früherer Sperrstunde. Die Bundesregierung folgte am Mittwoch letzter Woche diesen Vorschlägen.

Mit dem heutigen Montag sind die neuen Regeln in Kraft: Die Gastronomie-Sperrstunde wurde von zuvor 23 Uhr auf 22 Uhr vorverlegt - eine Maßnahmen, die auch zu Silvester gilt (und auch die Hotellerie umfasst). Auch die Beschränkung der Teilnehmerzahl bei Events gilt nun: Bei Veranstaltungen sind nun maximal 2.000 Personen zugelassen - je nach Setting auch weniger.

Weitere Maßnahmen sind wohl vorerst nicht zu erwarten. Relevant für das weitere Vorgehen werden könnte die kommende Sitzung des Corona-Prognosekonsortiums am Dienstag.