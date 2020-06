Kurz: "Wir werden Masken noch brauchen“

Kanzler Kurz zitierte die Worte der Verfahrensrichterin Ilse Huber, die das Handtuch geworfen hatte. Huber meinte zum Abschied, dass "jeder Mörder vor Gericht besser behandelt wird, als die Auskunftspersonen im U-Ausschuss“. Er lehne die Pauschalverurteilungen der Opposition ab.

Er glaube nicht, dass dies der politischen Kultur guttue. "Ich bin sofort dabei, wenn jemand ein Verbrechen begeht, dass er bestraft wird. Aber diese Pauschalunterstellungen lehne ich ab", so Kurz.

Corinna Milborn wollte wissen, ob er sich öffentliche Hearings bei der Vergabe von Posten vorstellen können? "Ich kann mir alles vorstellen, was ich aber ablehne, ist Scheinheiligkeit. Wenn Posten mit den Grünen vergeben werden, ist es in Ordnung. Wenn Posten in einer Koalition mit den Blauen vergeben werden, ist es nicht in Ordnung."

Arbeitsstiftung wird gegründet

Da Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im Puls4-Sommergespräch angekündigt hatte, dass das Arbeitslosengeld aufgestockt werden sollte, meinte Kurz, dass man über den Sommer ein neues Modell ausarbeiten müsse. Man werde versuchen, für die Industrie die Kurzarbeit bis Ende Dezember zu verlängern.

Aber man müsse auch davon ausgehen, dass beispielsweise Arbeitnehmer aus der Eventbranche länger in der Arbeitslosigkeit bleiben werden. "Hier müssen wir umbilden und ausbilden. Wir werden eine Arbeitsstiftung ins Leben rufen, um diese Menschen für Pflege- und Gesundheitsjobs auszubilden“.

Null-Toleranz

Die Ursachen für die Ausschreitungen bei den Demonstrationen in Favoriten liegen für Kurz auf der Hand: "Die Integration hat versagt.“ Wer sich "Straßenschlachten liefern will, kann das in der Türkei machen", war seine Botschaft. Der Kanzler will hier eine Null-Toleranz-Politik vollziehen.

Für Kurz ist klar, dass der Erfolg der Integration von der Zahl Migranten, die zu integrieren sind, abhängt. Auch ein Grund, warum Kurz sich weigert, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Kogler hatte in der Vorwoche angekündigt, dass er gerne, einige dieser Flüchtlinge aufnehmen wolle.