Kurz: Wertefibel für Zuwanderer

Staatssekretär Sebastian Kurz will sich den Herausforderungen der globalisierten Gesellschaft stellen: „Kulturelle Vielfalt ist ein Mehrwert, wenn es Regeln gibt“, sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen, Sprachen und Ethnien funktioniere nicht von alleine, „es braucht eine positive Einstellung zur Vielfalt“, betonte der ÖVP-Politiker.

Um diese Haltung zu fördern – sowohl bei Migranten als auch bei Österreichern –, erscheint Anfang 2013 eine „Rot-Weiß-Rot-Fibel“, eine Art Werte-Katalog. Verwendet wird die Unterlage als „Willkommensfibel für Neuzuwanderer, als Fibel für Kinder und Jugendliche sowie als Lernunterlage für die neuen Staatsbürgerschaftstests“. Neue Migranten sollen aus der Fibel unter anderem erfahren, „wie Österreich tickt“, erklärt der Integrationsstaatssekretär.