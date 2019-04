Kurz und Webers "langjährige Freundschaft": eine Win-Win-Situation

Manfred Weber könnte schon bald der mächtigste Mann in der Europäischen Union sein. Der 46-jährige Bayer geht für die Europäische Volkspartei als Spitzenkandidat ins Rennen um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten.

Bevor er im vergangenen Sommer erstmals seine Ambitionen öffentlich machte, war Weber wohl nur EU-Experten ein Begriff. Der CSU-Mann prägt die konservative europäische Politik seit Jahren, ist bestens vernetzt – und pflegt eine „langjährige Freundschaft“ mit Sebastian Kurz, wie beide gerne wechselseitig betonen.

Am Freitag trafen einander der EVP-Fraktionsführer und der Bundeskanzler in Wien. Die beiden Spitzenpolitiker inszenieren ihr gutes Verhältnis auf Social Media und im realen Leben. Zuletzt am Wochenende, um vom Grenzort Wernstein (OÖ) aus über eine Brücke den Inn gen Deutschland zu überqueren – und noch am selben Abend in Webers niederbayerischer Heimatgemeinde Straubing aufzutreten.