EVP-Weber sieht "Migration als offene Wunde Europas"

Doch was sind die großen Visionen, was ist das Zukunftsthema, mit dem er, Weber, die Europäer wieder für die Union begeistern will?

Im Raiffeisen-Forum nennt der Bayer ein schweres, aber wichtiges Thema: Krebs.

„Was wäre, würden wir alle Forschungsgelder Europas bündeln und dazu beitragen, dass Krebs auf dem Kontinent stark gelindert oder möglicherweise ganz heilbar wird? Darauf könnten die Europäer dann stolz sein.“