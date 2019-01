Kurz und Van der Bellen geteilter Meinung bei Umgang mit Migranten in Libyen

„Wir wissen, dass die Situation in den Internierungslagern nicht ideal ist, vor allem in den Regionen, die nicht unter unserer Kontrolle sind“, räumte Sarraj ein. Seine Regierung tue aber alles in ihrer Macht stehende, um die Versorgung der Migranten sicherzustellen. Auch was die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen betreffe, sei man „sehr offen“ gewesen. Und ohnehin würden sich nur 20.000 der insgesamt 800.000 Flüchtlinge und Migranten in Libyen in Internierungslagern befinden.