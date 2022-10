Kurz über "Oarsch" Mitterlehner, "Hirtenhund" Strache, Chats und Peking-Enten

Sebastian Kurz über Ex-Vizekanzler und Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner und die Chats:

"Bei all dem, was auch ich in den Chats geschrieben habe, gibt es in meinen Augen eigentlich nur eine einzige Nachricht, die man mir vorwerfen kann. Und zwar, dass ich über meinen Vorgänger Reinhold Mitterlehner bestätigend geschrieben habe, er sei ein 'Oarsch'."

... über seine Vorgänger in der ÖVP:

"Mit allen vorherigen Parteichefs - Michael Spindelegger, Sepp Pröll, Willi Molterer, Wolfgang Schüssel - hatte ich immer ein exzellentes Verhältnis. Nicht so mit Reinhold Mitterlehner. Für mich war das kein großes Thema. Ich wünsche ihm bis heute nichts Schlechtes, sondern alles Gute und daher finde ich es ein bisschen schade, dass er anscheinend über manches noch immer nicht hinweggekommen ist."

... über Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und die türkis-blaue Koalition:

"Über Heinz-Christian Strache und das FPÖ-Regierungsteam werde ich nichts Schlechtes sagen. Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, kommen aus sehr unterschiedlichen Parteien, wir haben weder dieselbe Prägung noch dieselben Überzeugungen, aber wir haben über einen bestimmten Zeitraum hinweg gut zusammengearbeitet. Auf das, was in dieser Zeit erreicht wurde und in dieser Regierung gelungen ist, bin ich sehr stolz. Und das kann auch Heinz-Christian Strache sein."