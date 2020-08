Kurz: "Vieles wird im Herbst schneller funktionieren müssen"

Wie sauer sind sie eigentlich auf den Gesundheitsminister?

Also sauer bin ich nicht. Der Gesundheitsminister hat mein Vertrauen. Das Gesundheitsministerium ist in dieser Krise sehr gefordert, und ich bin überzeugt davon, dass dort alle ihr Bestes geben. Was stimmt ist, dass es Probleme bei einzelnen Verordnungen gegeben hat. Das GH-Ministerium wird aber künftig verstärkt die Expertise des Verfassungsdienstes nutzen.

Die Maßnahmen wegen der Coronakrise haben gezeigt, dass alle Staaten sehr wohl auf große Krisen mit unglaublicher Wucht reagieren können. Bei der Klimakrise kann ich das nicht erkennen, würden sie mir da Recht geben?

Das sehe ich anders. Es gibt eine massive Anstrengung der EU und vieler anderer Staaten, da werden große Investitionen getätigt für die notwendige ökologische Transformation. Und ich erlebe in den letzten Jahren ein deutlich größere Anstrengung als noch vor fünf oder zehn Jahren.

Die heißesten Jahre waren fast alle im vergangenen Jahrzehnt. Wo bleiben die radikalen Schritte in der Klimapolitik?

Wir sind sehr aktiv in Österreich, die ökologische Transformation auf den Weg zu bringen, da hinken andere Staaten sicher hinterher. Aber insgesamt merke ich auch international ein stetig steigendes Bemühen, und das würde ich positiv sehen.

Sie erwähnten in ihrer Rede am Freitag, dass ein Verbrennungsmotor aus mehr als tausend Teilen besteht, wenn wir aber bis 2040 klimaneutral sein wollen, müssen wir wohl überhaupt aufhören, solche Motoren zu bauen. Welche Überlegungen gibt es da in Richtung Transformation der österreichischen Wirtschaft?

Im Regierungsprogramm haben wir uns mit dem Koalitionspartner auf einen ambitionierten Plan für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 verständigt. Hier setzen wir auf einen Mix an Maßnahmen, wie der Ausbau erneuerbarer Energieträger, wir setzen hier zum Beispiel auch auf Wasserstoff, treiben die Gebäudesanierungen voran und bauen den öffentlichen Verkehr massiv aus. Diese Ökologisierung spielt auch in unserem Wirtschaftspaket eine wichtige Rolle. Zugleich müssen wir aber auch so ehrlich sein, dass der Verbrennungsmotor immer noch 1400 Teile hat und aktuell 300.000 Jobs daran hängen. Die Transformation der Wirtschaft treiben wir ehrgeizig voran, aber es geht eben nicht von heute auf morgen.