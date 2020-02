Kurz "strikt" gegen Neustart der EU-Mittelmeer-Mission "Sophia"

Derzeit beraten die EU-Staaten über einen Neustart der EU-Marinemission "Sophia" im Mittelmeer. Bisher konnte keine Einigkeit erzielt werden. Außenminister Alexander Schallenberg ( ÖVP) hatte sich öffentlich gegen eine Wiederaufnahme ausgesprochen. Nun hat Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) nachgelegt und die österreichische Position zur EU-Anti-Schlepper-Mission präzisiert.

"Im Grunde war Sophia immer vor allem eine Rettungsmission, die für Tausende illegale Migranten zum Ticket nach Europa wurde", sagte Kurz laut einer Voraus-Meldung in einem Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag.

Die EU-Marienmission habe dazu geführt, dass mehr Menschen auf dem Mittelmeer gestorben seien, "weil immer mehr Migranten durch die Aussicht auf Rettung angezogen wurden", sagte Kurz. Bei der Kontrolle des UN-Waffenembargos gegenüber Libyen zwischen 2016 und 2019 sei die Mission hingegen "praktisch wirkungslos" gewesen.

"Durchschaubarer Trick"

"Es ist ein durchschaubarer Trick, die Rettungsmission Sophia nun unter dem Deckmantel einer Kontrolle des UN-Waffenembargos neu beleben zu wollen. Ich sage klar: Das wird es nicht geben. Österreich lehnt das strikt ab, auch mehrere andere Länder wollen das nicht", so der Kanzler. Die EU sollte zusammen mit Partnerländern den Waffenschmuggel nach Libyen am Boden und in der Luft kontrollieren. Er erwarte konstruktive Vorschläge aus Brüssel.