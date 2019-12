Kurz: "Regierung mit den Grünen wird möglich sein"

Seit gut zwei Monaten verhandeln die potenziellen Partner hinter verschlossenen Türen im Winterpalais des Prinzen Eugen in Wien. Längst geht es nicht mehr nur um Positionen, sondern auch um Posten. Am 23. Dezember sollen die Beratungen bis in die späte Nacht hinein gegangen sein. Nach drei Tagen Pause geht es heute wieder weiter mit den Koalitionsgesprächen - mit open end, wie es heißt.

Zuvor gaben die Verhandlungsführer, ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler, noch eine Stellungnahme vor Journalisten ab.

Sebastian Kurz trat als erster mit seinen Chefverhandlern auf ( Gernot Blümel, Karl Nehammer, Harald Mahrer, Elisabeth Köstinger, Margarete Schrambröck, August Wöginger und Stefan Steiner). Nur einer fehlte: Wolfgang Sobotka. Er wird aber am Nachmittag wieder zu den Beratung hinzukommen.

Bis zwei Uhr früh gingen die Verhandlungen am 23. Dezember. "Wir werden jetzt jeden Tag durchverhandeln", sagte Kurz vor Journalisten. "Unser Ziel ist, dass wir Anfang, Mitte Jänner eine Regierung haben."

Es gebe wechselseitig "keine Überraschungen mehr", was die Verhandlungsthemen von beiden Fraktionen betrifft. Bei der ÖVP sei die illegale Migration das Thema, bei den Grünen die Ökologie, so Kurz auf Nachfrage, wo es noch hapern könnte. Da und dort könne es auch gut sein, in einem "koalitionsfreien Raum" zu arbeiten.

"Es wird nicht bei Überschriften bleiben", sagte Kurz. "Überall, wo es Sinn macht, werden wir das bis in die Tiefe regeln."