Kurz-Kurs: Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter verlässt ÖVP

Rüge von Schausberger

Der Parteigeschäftsführer der Salzburger Volkspartei, Wolfgang Mayer, sagte am Mittwoch, man nehme den Austritt mit Bedauern zur Kenntnis. "Wir möchten sein Schreiben aber auch nicht überbewerten.“ Die Zusammenarbeit mit der Bundespartei sei so gut wie lange nicht. Unter Kurz verzeichne man ein Salzburg erstmals in der jüngeren Parteiengeschichte konstant Netto-Zuwächse bei den Parteieintritten. So seien in Salzburg nach einer Mitgliederwerbeaktion seit September 564 Personen neu in die Partei gekommen.

Ex-Landeshauptmann Franz Schausberger (ebenfalls ÖVP) kritisierte Gasteiger in den Salzburger Nachrichten hingegen deutlich. Dessen Brief sei eine Attacke “im Stile der Uralt-ÖVP“.