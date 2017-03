In Österreich wird es schon bald Vorschläge für ein Wahlkampfauftrittsverbot türkischer Politiker geben. "Der Innenminister wird das in den nächsten Tagen tun", sagte Kurz am Montag in Brüssel. Die Ansage richte sich nicht nur an ein Land oder an einen Politiker.

"Ganz gleich wer hier kommt, um den Wahlkampf nach Österreich hereinzutragen, um eine Polarisierung nach Österreich hereinzutragen, der hilft uns nicht", sagte Kurz. Die türkische Gemeinschaft stelle diesbezüglich aber eine größere Herausforderung dort, weil dort die Stimmung besonders aufgeheizt sei nach dem Putschversuch vom Juli und vor dem Hintergrund des Kurden-Konflikts.

Auch Kurz für europäische Regelung

Kurz bezeichnete Auftrittsverbote ausländischer Politiker als sensiblen Bereich. Österreich erwarte von der Türkei, dass keine Wahlkampfauftritte in Österreich stattfinden. "Es ist durchaus Usus, dass Besuche in anderen Staaten nicht einfach unabgestimmt sattfinden", sagte Kurz. Er habe die große Hoffnung, dass dies auch von der Türkei respektiert werde.

Kurz sagte, er sei auch offen für eine europäische Regelung, wie sie am Wochenende bereits von Bundeskanzler Christian Kern gefordert worden war. Wie diese Forderung umgesetzt werden kann, ist allerdings umstritten (siehe Abschnitt unten). Kurz wies außerdem darauf hin, dass die Masse der europäischen Staaten keine türkische Gemeinschaften hätten. Der richtige Weg wäre daher eine schnelle, nationale Lösung. "Wir sollten hier nicht auf eine Lösung, die Jahre dauert oder ohnehin nie kommt."