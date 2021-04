Kurz: Keine Testpflicht für Handel – aber für Gastro und Kultur

Weitere Öffnungsschritte sollen laut Kurz dann bereits im Juni und Juli folgen. "Dann werden wir auch schrittweise die Sicherheitskonzepte runterfahren können", versicherte der Bundeskanzler.

200.000 Menschen bis Sommer in Beschäftigung

Wie bereits vergangene Woche angekündigt, wird der Öffnungsschritt im Mai alle Bereiche – von Sport über Kultur bis hin zum Tourismus – umfassen. Kurz: "Wir brauchen endlich wieder einen Schritt in Richtung Normalität."

Dann wird wohl auch in den meisten Branchen die Kurzarbeitsregelung auslaufen, sagte der Bundeskanzler im Ö1-Interview. "Wir rechnen damit, dass wir durch die Öffnungen wahrscheinlich bis zum Sommer rund 200.000 Menschen wieder in die Beschäftigung bringen – aus Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit."

Das Arbeitsklima in der Bundesregierung beurteile er trotz Anschober-Rücktritt als gut, in anderen Ländern werde mehr gestritten, so Kurz.

Zu den Chatprotokollen im Zusammenhang mit der Besetzung von ÖBAG-Chef Thomas Schmid erklärte Kurz, dass er rückblickend sehr wohl manches anders machen würde.