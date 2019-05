Kurz: "Halte es für möglich, dass Silberstein dahinter steckt"

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in einem Interview mit der deutschen Bild-Zeitung zum Skandal-Video rund um Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus Stellung genommen. Er habe Ende der Woche davon erfahren, dass „ein angeblicher Skandal-Artikel über den Vize-Kanzler in Deutschland erscheinen soll“. Das Video selbst habe er aber – so wie alle anderen auch – erst am Freitagabend gesehen.

Was auf dem Video zu sehen ist, ist für Kurz „erschütternd“. Es geht um Machtmissbrauch, Korruption und Angriffe gegen die freie Presse – deswegen habe er auch klar schnelle Konsequenzen gezogen. Die Angriffe und Beleidigungen gegen ihn waren das geringste Problem, so Kurz.

Was die Hintergründe zur Entstehung der Aufnahmen betrifft, erklärt Kurz, dass die Methodik an Tal Silberstein erinnert. „Ich halte es für möglich, dass Silberstein dahinter steckt. Ob sich das beweisen lässt, wird man sehen.“

Dass Sebastian Kurz die Koalition fortgeführt hätte, wenn die FPÖ Herbert Kickl als Innenminister geopfert hätte „stimmt so nicht“. „Aber es ist wahr, dass die Sicherstellung einer unabhängigen Aufklärung die Grundvoraussetzung gewesen wäre, um überhaupt in Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit treten zu können. Aber nachdem es nicht mal dafür Verständnis gab, habe ich nicht viel Sinn darin gesehen, weiter darüber nachzudenken“, so der Bundeskanzler in der Bild.