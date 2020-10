Kurz-Berater: "Das Gros der Zuwanderer will eine friedliche Gesellschaft"

Danach gefragt, wer ihm als Vorbild dient, kommt erwartbar: Sebastian Kurz. Ungewöhnlich indes die internationalen Vorbilder, die er dann nennt. William Wilberforce und William Pitt. Beide sind Briten aus dem 18. Jahrhundert.

Britische Vorbilder

Der eine, Wilberforce, engagierte sich als Parlamentarier für die Sklaven, der andere, der zweimalige Premierminister Pitt, unterstützte Wilberforce in seinem Kampf.

Die Affinität zur Insel sei leicht erklärt, so Markus Gstöttner, nach der Matura am Wiener Schottenstift studierte er an der London School of Economics. Danach führte ihn sein Weg zum Unternehmensberater McKinsey, nach Indien, Pakistan und in den Libanon. "Ein Drittel meiner Tätigkeit lag stets im Sozialbereich.“