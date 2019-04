Kurz bei Wolf: Nur Steuerfragen oder Fortsetzung im "Ösi-Theater"?

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist heute zu Gast in der " ZiB2". Wie der ORF in einer Aussendung bekannt gab, soll das Interview bei Armin Wolf dem Thema " Steuerreform und der Diskussion darüber“ gewidmet sein.

Es ist aber kaum vorstellbar, dass das Gespräch ausschließlich um das derzeitige Lieblingsthema der Bundesregierung kreisen wird. Zu viele negative Schlagworte sind durch den Koalitionspartner FPÖ in den letzten Wochen in die öffentliche Diskussion gekommen. Von der Identitären-Affäre, übers Braunauer "Rattengedicht" bis hin zum "Stürmer"-Vergleich in der letzten Woche eben in der " ZiB2", der Gesprächspartner Harald Vilimsky ( FPÖ) nach "Folgen" für Wolf riefen ließ. Es folgten aggressive Wortmeldungen aus FPÖ-Kreisen: Von ORF-Stiftungsratschef Norbert Steger, der Wolf ein "Sabbatical" nahelegte, bis zur nicht amtsführenden Wiener Stadträtin Ursula Stenzel, die dem ZiB-Moderator einen "solchen Verhörton" unterstellte, mit dem er in einem "Volksgerichtshof" auftreten könne.

"Irres Ösi-Theater"

Ausgerechnet die "Ösi"-Berichterstattung der Bild-Zeitung beschreibt am Besten, zwischen welchen Polen sich Kurz, der gerade erst von seiner fünftägigen China-Reise zurückgekehrt ist, derzeit hin- und herbewegen muss.

Unter dem Titel "Das irre Ösi-Theater" schrieb das deutsche Massenblatt gestern Nacht: "Es geht um üble Facebook-Postings, rassistische Karikaturen, ein Ratten-Gedicht aus Hitlers-Geburtsstadt Braunau - und um öffentliche Drohungen von Politikern gegen Österreichs Star-Moderator. Die Koalition von Kanzler Sebastian Kurz (32, ÖVP), der seit Dezember 2017 mit der rechtspopulistischen FPÖ regiert, steckt in einer ernsten Krise." Dann listete Bild die Abfolge der Ereignisse in Form eines Vier-Akters auf - und schließt: " Fortsetzung folgt..."

Heute schreibt Bild weitgehend positiv über die geplante Steuerreform: "Kurz schenkt seinen Bürgern eine Mega-Steuersenkung" und: "Milliarden-Entlastung für 4,8 Millionen Ösis!"