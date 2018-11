Kurier-Talk: "Wie machen wir Schule besser?"

„Falsche Eltern, Pech gehabt“, beschrieb der KURIER eine OECD-Studie, wonach Bildung in Österreich massiv „vererbt“ wird – sprich: Wenn Eltern Akademiker sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die Kinder Akademiker werden. Haben die Eltern kaum Bildung, droht auch den Kinder Bildungsarmut. Wie will die Politik das ändern? „Dieses Problem haben viele andere Länder auch“, erklärte Faßmann. Österreich biete den Kindern eine „kostenloses, hochqualitatives Schulsystem“ an. „Das sind grundsätzlich gute Voraussetzungen, um die Vererbung zu durchbrechen. Man muss es nur tun“, kritisierte er die oft mangelnde Teilnahme an Fördersystemen.

Walach pflichtete hier bei: Sowohl an ihrer Schule als auch in der Umgebung gebe es sehr viele gute kostenlose Fördersysteme. Sie werden aber „aus Bequemlichkeit“ meist nicht genutzt.

Bildungsdirektor Himmer sieht die Bundesregierung dennoch unter Zugzwang: „Die Zahlen zeigen, dass es viel zu wenige schaffen, aufzusteigen. Ich finde, diese Bundesregierung tut zu wenig, um das zu verbessern.“

Einig waren sich die Diskutanten, dass die Eltern mehr in die Pflicht genommen werden sollten. Was aber, wenn diese dennoch auslassen, und sich einfach nicht um die Ausbildung ihrer Kinder kümmern? Himmer plädiert dafür, dass der Staat dann einspringen muss. Faßmann widersprach: „Und genau wann soll der Staat dann eingreifen?“ Das sei ein schwieriges Terrain, da gebe es keine einfachen Antworten.