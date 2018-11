KURIER-Diskussion live ab 17 Uhr: Wie machen wir die Schule besser?

Wie sehen sie den Wirbel um die Notengebung in der Volksschule? Kuschelpädagogik versus strenge Haltung in der Schule? Was bringt die ehemaligen Hauptschulen wieder auf Erfolgskurs?

Ab 17 Uhr diskutieren dazu unter der Leitung von KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter Österreichs Bildungsminister Heinz Faßmann, Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer und die NMS-Direktorin Andrea Walach.