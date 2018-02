Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) möchte die mit Mai auslaufenden Grenzkontrollen "lageangepasst" und "im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten" fortführen. Das sagte er am Freitag in Klagenfurt. "Wir müssen lageangepasst immer die Möglichkeit haben, unsere Grenzen zu schützen", so Kunasek.

Schon zum dritten Mal in dieser Woche durfte damit Kärntens FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im März, Gernot Darmann, mit einem Minister-Parteifreund vor die Medien treten. Nach Sozialministerin Beate Hartinger-Klein und Innenminister Herbert Kickl war nun Kunasek in Klagenfurt zu Gast,

Doch kein Eurofighter-Aus?

In Sachen Eurofighter werden die Pläne für eine neue Kommission "immer konkreter", Details werde er in den nächsten Tagen öffentlich machen, so der Minister. Bis Mitte des Jahres soll dann eine gute Entscheidungsgrundlage vorliegen, wie es mit der Luftraumüberwachung weitergeht.