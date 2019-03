1,50 Euro Lohn: Kurz will Länder-Wünsche prüfen lassen

Als "menschenunwürdig" bezeichnet der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) den Vorschlag von Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ), Asylwerbern für gemeinnützige Arbeit nur noch 1,50 Euro Stundenlohn zu bezahlen. Das würde kein Problem lösen, aber dafür neue schaffen, so Kaiser auf APA-Anfrage. Kärnten werde daher eine negative Stellungnahme abgeben.

Zuvor hatten sich auch die ÖVP-Landeshauptleute Markus Wallner in Vorarlberg und Thomas Stelzer in Oberösterreich kritisch über die Pläne der Bundesregierung geäußert. Wallner ist klar gegen die Pläne, man habe im Bundesland ein funktionierendes Modell. Stelzer sagte, man werde den Deckel des Bundes "wohl oder übel übernehmen müssen". "Dass das nicht förderlich ist, sich für gemeinnützige Tätigkeiten zu engagieren, ist aber auch klar", so der Oberösterreicher. Auch der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler ( SPÖ) übte Kritik, er sprach von "Lohndumping".

Nach der Kritik hat Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Mittwoch angekündigt, dass die Bundesregierung die Anliegen der Bundesländer im Rahmen der Begutachtung "prüfen" und dann eine Entscheidung treffen werde.

Stundensatz wird gedeckelt

Die Aufregung um die 1,50 Euro pro Stunde versteht Kurz nicht: Im Pressefoyer nach dem Ministerrat verwies er vielmehr darauf, dass ein entsprechendes Gesetz unter Rot-Schwarz 2017 beschlossen wurde. "Das ist einmal eine positive Kern'sche Hinterlassenschaft", befand auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ), der ebenfalls daran erinnerte, dass die Regelung damals für die SPÖ "gut und richtig" gewesen sei.

Hintergrund laut Kanzleramt: Damals wurde ein Gesetz verabschiedet, wonach der Innenminister per Verordnung die Details zu gemeinnützigen Tätigkeiten von Asylwerbern festlegen kann. Zwischen Bund und Ländern ist koordiniert, dass die Asylwerber dafür monatlich maximal 110 Euro bekommen dürfen. Während es für Hilfstätigkeiten im Auftrag des Bundes schon einen Stundensatz von 1,60 Euro gibt, fehlt eine einheitliche Stundensatzregelung bisher für die Länder, was derzeit unterschiedliche und teils höhere Stundensätze zur Folge hat. Dies soll nun eben mit der von Innenminister Kickl in Begutachtung geschickten Verordnungsermächtigung auf 1,50 Euro vereinheitlicht werden.