"Krimineller Drogendealer": Hessenthaler klagt ORF-Stiftungsrat Westenthaler

"Man hat es vorgezogen einen kriminellen Drogendealer einzuladen." So wetterte der blaue ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler im April bei krone.tv gegen die Einladungspolitik bei der Sendung "Im Zentrum". "Das wird auch noch ein Nachspiel haben, dafür werde ich sorgen im nächsten Stiftungsrat", so Westenthaler, der die Sendung als "inakzeptabel" bezeichnete.

Was diesen nun dazu animierte Privatanklage beim Landesgericht für Strafsachen Wien einzubringen. Das bestätigte Hessenthaler bei Journalist Michael Nikbakhsh im Podcast "Dunkelkammer". Es geht um üble Nachrede, Kreditschädigung und den Vorwurf einer abgetanen gerichtlich strafbaren Handlung. Westenthaler selbst wollte sich gegenüber Nikbakhsh nicht zu der Klage äußern.

In dem Gespräch fiel mehrmals das Wort "krimineller Drogendealer", gemeint war der frühere Detektiv Julian Hessenthaler , bekannt als Urheber des Ibiza-Videos um die Hauptdarsteller Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus . Es blieb auch nicht bei den Andeutungen, Hessenthaler wurde von Westenthaler auch namentlich genannt.

Hessenthaler: "Er hat sich dort über mich echauffiert in diversen Art und Weisen, die ich für etwas verwunderlich hielt, in Anbetracht der Historie. Dann dachte ich mir, ich lasse das mal juristisch prüfen. Und die Anwälte waren der Meinung, das ist auf einem Level, dass man es einem Gericht vorlegen kann."

Westenthaler spielte auf die Verurteilung Hessenthalers wegen Drogenhandels an, die Strafe ist allerdings verbüßt. Vollzogene Tat darf man nicht mehr vorwerfen. "Das geht etwas zu weit, man wird sehen, was dabei herauskommt", so Hessenthaler. Die Anspielungen Westenthalers seien auch deshalb verwunderlich, weil der 56-Jährige selbst zwei getilgte strafrechtliche Verurteilungen hat, die ihm nicht mehr vorzuwerfen sind.