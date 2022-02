Krieg in Ukraine: Nehammer bietet Österreich als Verhandlungsort an

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Österreich als Verhandlungsort im Krieg zwischen der Ukraine und Russland an. "Wir bieten uns an, aber wir biedern uns nicht an", sagte Nehammer am Sonntag in der ORF-Pressestunde. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte zuvor an Nehammer appelliert, Wien als Ort für Friedensgespräche ins Spiel zu bringen.

Voraussetzung dafür sei laut Nehammer allerdings ein Waffenstillstand, wozu die russische Seite derzeit "überhaupt nicht willens" sei. Nehammer betonte außerdem die Solidarität mit den Nachbarländern der Ukraine bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation.