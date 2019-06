Krankenkassen: Gewerkschafter kämpfen gegen 400.000-Euro-Logo

Die ÖGK sprach diesbezüglich am Montag von "Fakenews". Genannt wurden hingegen ein "Maximalrahmen" für die strukturelle Krankenkassen-Fusion im Ausmaß von 6.230.170 Euro, ein Rahmenbudget von 400.000 Euro für das "Rebranding" und 500.000 Euro für "Personal- und Organisationsentwicklung sowie Change-Management im Rahmen der Organisationsreform".

Bei dem Angebot über 400.000 Euro gehe es um mehr als nur das Logo, zudem sei der Auftrag noch nicht erteilt, sondern erst ein Angebot eingeholt worden, hieß es.

Gewerkschaften wollen "kämpfen"

Die Fraktion der Sozialdemokratischen Gewerkschafter in der Sozialversicherung will "mit aller Kraft" gegen die Realisierung eines teuren neuen Logos für die mit Jahresanfang an den Start gehende Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ankämpfen. Bereits am Wochenende kam es nach Berichten über einen Erstentwurf, für den rund 400.000 Euro veranschlagt wurden, zu scharfer Kritik.