Krankenkassen befürchten harte Einschnitte

Die Kärntner Gebietskrankenkasse (GKK) hat am Montag gegen die von der Bundesregierung verhängte Ausgabenbremse protestiert. Wie GKK-Direktor Johann Lintner vor Journalisten sagte, seien zwei Bauprojekte in Völkermarkt und Spittal an der Drau dadurch gefährdet. Auch die Neubesetzung der Stelle des leitenden Arztes der Kärntner GKK sei fraglich.

Die Investition für Völkermarkt bezifferte Lintner mit 1,6 Millionen Euro, im Herbst hätte bereits der Spatenstich erfolgen sollen. Ebenfalls neu zu bauen wäre die Außenstelle in Spittal an der Drau, dafür seien 2,4 Millionen Euro veranschlagt.

Die Kärntner Gesundheitsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner ( SPÖ) kritisierte, dass die Sozialversicherungsträger einer großen Unsicherheit ausgesetzt seien: "Wir können nicht einschätzen, ob die Projekte nun umgesetzt werden oder nicht - derzeit wird alles offengelassen."