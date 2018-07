Krankenkassen: Ausgabenbremse hat Nebenwirkung für Patienten

Seinen öffentlichen Appell an die Regierung, sie möge doch mit der Sozialversicherung über die Kassenreform „in einen Dialog treten“, äußerte Biach auch im Namen von Karlheinz Kopf. Kopf ist Generalsekretär der Wirtschaftskammer und ÖVP-Abgeordneter.

In der Sache geht es bei dem Krach um die erwähnte Ausgabenbremse. Laut Biach würden dadurch 33 Bauvorhaben im Auftragswert von 400 Millionen Euro gestoppt. Die Investitionen sind zum Teil geplant, um zu sparen – zum Beispiel soll das UKH in Klagenfurt Einrichtungen des LKH nutzen können. Zum Teil sind Bauten nötig, um Versorgungslücken zu schließen. Katzian erzählt ein Beispiel aus Wien-Favoriten, wo es an Kinderärzten mangelt. Dort soll in das bestehende Krankenkassengebäude am Wienerberg eine Kinderambulanz hineingebaut werden, um die Patienten zu versorgen.