KPÖ hat ihre Kandidaten für die Nationalratswahl fixiert

Der Termin für die Nationalratswahl steht noch nicht einmal fest, eine Partei hat aber jetzt schon ihre Spitzenkandidaten fixiert: Die KPÖ, die zuletzt mit Wahlerfolgen in Graz und in Salzburg für Aufsehen sorgte, wird mit Tobias Schweiger und Bettina Prochaska in den Wahlkampf ziehen. Das ist das Ergebnis der Parteikonferenz, die mit rund 300 Teilnehmern am Samstag in Graz stattfand.

Der 33-jährige Steirer Schweiger hat Politikwissenschaft und Philosophie studiert und war früher bei den jungen Grünen aktiv, die 2017 aus der Partei ausgeschlossen wurden. Seit 2020 ist er bei der KPÖ aktiv, seit 2021 ist er einer der Bundessprecher und vor allem für Kampagnen zuständig.

Prochaska ist Salzburgerin und seit vier Jahrzehnten im Pflegebereich tätig. In diesem Bereich wird auch ihr politischer Schwerpunkt liegen: „Ich erlebe täglich, wie die Pflege an Wand gefahren wird.“