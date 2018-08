Staatsanwaltschaft will gegen Kira Grünberg ermitteln

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft möchte, dass der Nationalrat die Immunität der ÖVP-Abgeordneten Kira Grünberg aufhebt. Im Mittelpunkt der Causa steht ein behindertengerechtes Auto im Wert von 40.000 Euro. Opel hat es der Nationalratsabgeordneten Kira Grünberg im November 2017 geschenkt (der KURIER berichtete). Damals gab es von vielen Seiten ein großes Aufheulen wegen ethischer Bedenken.

"Andere Maßstäbe als Abgeordnete"

Grünberg nahm das Geschenk an - und argumentierte, dass ihr das Auto bereits im Jahr 2015 beim Tag des Sports angeboten worden sei - zu dem Zeitpunkt war sie zudem noch nicht im Nationalrat. Es hätte nun eben zwei Jahre gedauert, bis es geliefert worden sei. Doch die Kritiker wurden nicht leise. Die schiefe Optik ist geblieben. Da kein Ende der Aufregung in Sicht war, bot Grünberg schließlich an, das geschenkte Auto zu kaufen. In dem damaligen knappen Statement hieß es, Grünberg sei sich "bewusst, dass jetzt für sie als Abgeordnete besondere Maßstäbe gelten". Daher habe sie sich entschieden, den Wagen zu kaufen. Die Vereinbarung mit Opel sei bereits getroffen worden.