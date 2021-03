Korruption: "Bewusstsein ist in anderen Staaten stärker"

Fiedler meint, dass GRECO sehr hohe Standards an seine Mitgliedsstaaten habe. Österreich habe sich bei der Korruptionsbekämpfung in einigen Bereichen durchaus verbessert: etwa verschärften Regelungen für Lobbyisten, Verschärfungen im Strafrecht und zum Teil im Compliance-Bereich.

"Bürger nicht für dumm verkaufen"

"Die Kritik ist aber sehr ernst zu nehmen", betont Fiedler. "Das moralische Bewusstsein ist in anderen Staaten stärker gestiegen, in Österreich werden Strafbestimmungen im Bereich Korruption nur schleppend verschärft." Im Vergleich zu Skandinavien oder Deutschland sei Österreich in den vergangenen Jahren deutlich "ins Hintertreffen geraten". In der weltweiten Korruptions-Rangliste von Transparency International hat sich Österreich 2020 um drei Plätze verschlechtert, liegt nun auf Rang 15.

Fiedler fordert flächendeckende Compliance-Regeln, auch beim Schutz von Whistleblowern sieht er Nachholbedarf. Und zum durchaus gelobten, neuen Informationsfreiheitsgesetz meint er: "Im Wesentlichen ist das nur die Abwandlung eines Entwurfs aus 2015."

Laut dem Entwurf – er liegt in Begutachtung – müssen öffentliche Institutionen in Zukunft Anfragen von Bürgern beantworten. Magistrate, Ministerien, Krankenkassen und Konsorten sollen zudem von sich aus Informationen, die "im öffentlichen Interesse" sind, veröffentlichen und in ein Informationsregister eintragen. Einer Aufhebung des Amtsgeheimnisses – wie vielfach behauptet – käme das aber nicht gleich, sagt Fiedler: "Man darf die Bürger nicht für dumm verkaufen."