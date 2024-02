Impfung gegen Gürtelrose: Korosec plädiert für kostenlose Impfung ab 50

In Österreich gibt es jährlich rund 40.000 Fälle von Gürtelrose . Jede/r Dritte erleidet im Laufe seines Lebens diese schmerzhaften Nervenerkrankung, die sich auch als Hautausschlag an Rumpf, Armen, Beinen, Hals und Gesicht zeigt.

Die Impfung, die aus zwei Teilen besteht, kostet rund 500 Euro. Nachdem sich die Volksanwaltschaft Ende 2023 für eine kostenlose Impfung ausgesprochen hat, plädiert nun auch die Präsidentin des Seniorenbundes, Ingrid Kororsec, für eine kostenloses Angebot. Und zwar für Menschen ab 50 Jahren.

"Was die Gratis-Impfung gegen Masern-Mumps-Röteln für Kinder und die Gratis-HPV-Impfung für Jugendliche ist, ist die Herpes Zoster-Impfung für Personen ab 50", sagt Korosec in einer Aussendung.

Korosec begründet dies mit den hohen Kosten vorallem für einkommensschwache Seniorinnen und Senioren. . "Wäre sie gratis oder zumindest nur mit einem Selbstbehalt versehen, würde das den Betroffenen wie auch den Staat enorm nutzen“ so Korosec. Die Bundesregierung spare hier am falschen Platz. , denn stationäre Aufenthalte, die mit der Erkrankung einhergehen, belaufen sich auf durchschnittlich 8,3 Tage und kosten den Staat zusätzlich, so das Argument der ÖVP-Politikerin.