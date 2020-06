Kopf: "Selbstgerechte grüne Überheblichkeit"

Die ÖVP-Spitzen sind außer sich. „Ich fordere eine Entschuldigung für diese Entgleisung“, sagt Generalsekretär Hannes Rauch.

Die Ober-Grüne erregt die Schwarzen. Im KURIER hat ihnen Eva Glawischnig einen üblen Befund ausgestellt: „Moralisch verwahrlost“ sei die ÖVP. Fest macht sie das an der Vorgangsweise von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in der Flüchtlings-Causa. Diese habe sich als „herzlose Zynikerin enttarnt“. Gefragt, ob sie garantieren könne, dass diesen Asylwerbern in Pakistan nichts zustößt, habe sie gesagt: „Ich kann auch nicht garantieren, dass einem Asylwerber in Österreich nicht ein Verkehrsunfall passiert.“ Für Glawischnig „schlägt das dem Fass den Boden aus. Das sagt die für Sicherheit zuständige Ministerin.“