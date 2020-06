Kardinal Schönborn kritisiert Regierung

Russland

Pakistan

Syrien

Algerien

Kosovo

Die meisten Anträge kamen von Afghanen (1.291), die Zahl ging allerdings gegenüber dem ersten Halbjahr 2012 um 32 Prozent zurück. Es folgen(1.284, plus neun Prozent) und(629, plus 36 Prozent). Einen Anstieg von 69 Prozent gab es bei Anträgen aus dem Bürgerkriegsgeschüttelten(611). Noch stärker war die Zunahme bei Anträgen ausmit 97 Prozent (575), am größten bei Anträgen aus demmit einem Plus von 182 Prozent (412 Anträge im ersten Halbjahr 2013).

Die Chancen auf Asyl sind für bestimmte Staatsangehörige freilich gering: Drei Bürgern aus Algerien, sieben aus dem Kosovo und zehn aus Pakistan wurde im ersten Halbjahr Asyl gewährt. Anträge aus Afghanistan hingegen waren zu 47 Prozent erfolgreich, jene aus Russland immerhin zu 25 Prozent. Noch bessere Chancen haben Syrer, von ihnen waren 69 Prozent der Anträge erfolgreich.

Die meisten Asylanträge im ersten Halbjahr wurden im Juni gestellt, und zwar 1.746 - das entspricht einem Plus von 42 Prozent gegenüber Juni 2012. Zahlenmäßig die meisten Anträge kamen auch im Juni aus Afghanistan (253) und Russland (191). Anträge kosovarischer Staatsbürger sind mit 178 um ganze 790 Prozent gestiegen, jene von Marokkanern (95) um 631 Prozent.