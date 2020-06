Rupprechter: Nudeln, Kuchen, Kekse nur noch aus "guten" Eiern

Österreich war das erste EU-Land, das im Jahr 2009 die Käfighaltung von Hühnern verboten hat. Darauf bin ich stolz", sagt Landwirtschafts- und Umweltminister Andrä Rupprechter zum KURIER.

Österreich hat damit – im Gegensatz zu anderen Mitgliedsländern – eine EU-Richtlinie besonders streng umgesetzt. Das entspricht auch dem Grundbedürfnis vieler Menschen, Bescheid zu wissen, was man isst.

Fast 100 Prozent der in Österreich produzierten Eier kommen heute von "glücklichen Hühnern" (siehe Grafik). Das betont Michael Wurzer von der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft. Nur ganz wenige heimische Betriebe dürfen noch bis 2019 Hühner in sogenannten ausgestalteten Käfigen mit mehr Platz, Scharrbereich und Sitzstangen halten. In anderen EU-Staaten, etwa in Ungarn oder in den Eier-Hauptproduktionsländern Frankreich, Spanien, Niederlande sind Käfigbatterien aber weit verbreitet.