EU-Kommission genehmigt Coronaförderung in Höhe von 750 Millionen Euro

Die EU-Kommission genehmigt österreichische Coronahilfen in Höhe von 750 Millionen Euro. Das teilte die Kommission am Donnerstag mit. Bereits ausbezahlte Coronaförderungen dürften demnach nicht zurückgezahlt werden müssen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bezeichnete die Entscheidung in einer Aussendung als „gute Nachricht“ für jene Betriebe, die noch auf die Auszahlung der Corona-Beihilfen warten.

