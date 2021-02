Koglers Kindeswohlkommission: Wöginger findet sie "in Ordnung"

Ändert die Tatsache, dass Kogler nun eine Kommission eingerichtet hat, etwas an der Haltung der ÖVP? Eher nicht.

VP-Klubobmann August Wöginger sagte im Ö1-Morgenjournal: "Die Einsetzung dieser Kommission ist für uns in Ordnung. Es ist auch üblich, dass hier Personen hinzugezogen werden, die beratend tätig sind. Die Basis für uns als Volkspartei ist aber weiterhin das Regierungsprogramm."

Aber könnte ein etwaiges Ergebnis - die Kommission möchte bis Mitte des Jahres einen ersten Bericht vorlegen - die Haltung der ÖVP ändern? "Ich will hier den Ergebnissen nicht vorgreifen, sagte Wöginger. Kommissionsleiterin Griss sei "natürlich eine anerkannte Persönlichkeit", so Wöginger und wiederholte: "Es ist in Ordnung, dass diese Kommission eingesetzt wird."

Unterstützen werden die Kommission Experten aus aus dem psychosozialen Bereich sowie aus dem Europa-, Asyl- und Familienrecht.