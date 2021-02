Griss zu Kindeswohlkommission: "Debatte versachlichen"

Nach der Debatte um die Abschiebung dreier Schülerinnen nach Georgien bzw. Armenien und den daran anschließenden Koalitionszwist setzt Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine Kindeswohlkommission ein. Sie soll sich mit dem Stellenwert von Kinderrechten und Kindeswohl bei Entscheidungen zum Asyl- und Bleiberecht befassen.

Irmgard Griss, ehemals Neos-Abgeordnete und OGH-Präsidentin, wird die Kommission leiten. Ihr Ziel: Kindeswohl „stärker in der Praxis“ verankern und zur Versachlichung der Diskussion beitragen – man dürfe sich in dieser Debatte nicht nur von Emotionen leiten lassen, erklärte Griss in der ZIB2.