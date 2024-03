Kogler zu Bodenverbrauch: "Am Schluss werden Länder einlenken müssen“

Jeden Tag verschwinden in Österreich zwölf Hektar Natur. In der Frage, wie viel Boden in Österreich künftig verbaut werden soll, scheinen Regierung und Länder keinen gemeinsamen Nenner finden zu können. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kam dazu am Freitagabend in die ZiB2.