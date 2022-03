Kogler: Wirtschaftskammer hat Putin "roten Teppich mit Schleimspur" ausgerollt

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hat am Montagabend im ORF gereizt auf die Forderung von Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf reagiert, die ab Juli in Kraft tretende CO 2 -Steuer um "ein bis zwei Jahre" nach hinten zu verschieben. Die aktuelle Krise zeige ja viel mehr, "dass wir jetzt die Energiewende durchziehen und voll auf erneuerbare Energie setzen müssen", so Kogler.

Die wirtschaftspolitischen Zerwürfnisse infolge des Krieges in der Ukraine "kosten uns viel mehr, als uns die CO 2 -Bepreisung kosten würde", sagte der Vizekanzler, bevor er zum verbalen Rückschlag gegenüber der WKO ausholte: "Die Herrschaften in der Wirtschaftskammer sind doch diejenigen, die uns über Jahre hinweg mit ihren Entscheidungen in diese Gas-Abhängigkeit getrieben haben." Die Entscheidungsträger hätten "Putin einen roten Teppich mit Schleimspur" ausgerollt. Die Wortmeldungen seien also insgesamt als "Debattenbeiträge" zu verstehen, meinte Kogler, und betonte: "Ich halte es für sinnvoll, wenn wir bei der CO 2 -Bepreisung ab dem 1. Juli bleiben."